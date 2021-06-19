Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına ziyarette bulundu.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında şeref defterini imzalayan Çetin, daha sonra komandolarla bir araya geldi.
Değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Çetin, kararlılıkla devam eden terörle mücadele, emniyet ve asayiş konuları başta olmak üzere komutanlıkların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.
???????Ziyarete, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan da katıldı.
Kaynak: AA
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