Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ağrı'da esnaf ile şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ağrı'da esnaf ile şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu

08.09.2022 17:14
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ağrı'da esnaf ile şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı'da valilik, şehit ve gazi yakınları ile esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı'da valilik, şehit ve gazi yakınları ile esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kars'taki temasları sonrası Ağrı'ya gelen Orgeneral Çetin, İl Jandarma Komutanlığının ardından Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ile Ağrı Valiliğini ziyaret etti.

Vali Osman Varol ile makamında görüşen Orgeneral Çetin, daha sonra Ağrı Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde şehit aileleri ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Çetin ve Varol, buradaki program sonrası beraberindekilerle Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerine ziyarette bulunarak esnafla sohbet etti.

Çocuklarla fotoğraf çektiren Çetin ve Varol, ardından İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Jandarma, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ağrı'da esnaf ile şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ağrı'da esnaf ile şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu - Son Dakika
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