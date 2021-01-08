Son dakika haberi! Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için yemin etti (3) - Son Dakika

Son dakika haberi! Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için yemin etti (3)

08.01.2021 12:15

Son dakika gündem haberi... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Bu kış, PKK'nın son kışı olacaktır." dedi.

Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında düzenlenen Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 863 uzman erbaş jandarmayı tebrik etti.

Jandarmanın, vazifesini her şeyin üzerinde tutan personeliyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığıyla mücadeleye devam edeceğini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden terörle mücadele devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimize, milletimize, birlik ve beraberliğimize kastedecek her türlü tehdide karşı koymaya kararlıyız. Bu yolda yüce milletimizin bize gösterdiği destek ve dualarla görevimizi yapacağız. Bu dualar gücümüze güç katacaktır. Allah'ın yardımıyla, vatandaşımızın desteği ve hayır duasıyla, milletimizin sevgi ve güveniyle dağlardaki PKK'lı teröristler başta olmak üzere bütün teröristlere karşı mücadelemiz Cudi'de, Gabar'da, Kato'da, Avaşin'de, Ağrı'da, Tunceli'de, Hakkari'de, Diyarbakır'da ve ülkemizin her karış toprağında, her yerinde devam edecektir."

Amansız şekilde sürdürülen terörle mücadelede yüksek teknoloji kullanımına da dikkati çeken Çetin, "Bu kapsamda 2020 yılında PKK terör örgütünün her yerde inlerine girdik. 2021 yılında da girilmeye devam edilecektir. Bu kış PKK'nın son kışı olacaktır. Bu başarıyı sağlayan kahraman gençlerimizdir. Onlarla ne kadar övünsek, gurur duysak azdır." diye konuştu.

Çetin, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ailelerin bu yıl yemin törenine davet edilemediğini de sözlerine ekledi.

Törenden notlar

Törende, 712'si Jandarma, 151'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere 863 uzman erbaş mezun oldu.

Uzman erbaşlar 22 haftalık kursta, kolluk mevzuatı ve asayiş, toplumsal olaylara müdahale, tek er muharebe eğitimi, harita bilgisi, patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele, ilk yardım, emniyet, kaza önleme eğitimi, orman yangınlarına müdahale, silah bilgisi, atış, temel ve savaş beden eğitimi konularında eğitim aldı.

Dereceye giren kursiyerlere belgeleri ve hediyeleri verildi. Kursiyerler adına dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Törenin sonunda kursiyerler, gösteri icra etti ve komando andı içti. Program tören geçişi ile sona erdi.

Mezuniyet törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Soylu incelemelerde bulundu

Törenin ardından Bakan Soylu, çok amaçlı kule ve silah sergisini inceledi.

Soylu, silahlar hakkında komutanlardan bilgi aldıktan sonra Mayın Dedektörü Dershanesini gezdi ve fidan dikti.

(Bitti)

Son dakika haberi! Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için yemin etti (3)
Son dakika haberi! Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için yemin etti (3)
Son dakika haberi! Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için yemin etti (3)
Son dakika haberi! Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için yemin etti (3)

Mezuniyet Töreni, Arif Çetin, Jandarma, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Jandarma uzman erbaşlar terörle mücadele için yemin etti (3) - Son Dakika


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