Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'den Bayburt Valiliği'ne ziyaret

Askeri birliklerde denetlemede bulunmak üzere Bayburt'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Cüneyt Epçim'i ziyaret etti.



Orgeneral Çetin'i, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Epcim karşıladı. Valilik girişinde halkı selamlayan Çetin, ziyareti anısına Şeref Defterini imzaladı.

Çetin, Epcim ile makamında görüştü.

Vali Epcim'e görevinin hayırlı olmasını dileyen Orgeneral Çetin, başarı temennisinde bulundu.

Bayburt'ta olmaktan memnuniyet duyduğunu da belirten Orgeneral Çetin, Vali Epcim'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.



Epcim de Orgeneral Çetin'i Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydederek teşekkürlerini bildirdi.



Ziyarette Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç de yer aldı.