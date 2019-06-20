Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in Bursa ziyareti
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in Bursa ziyareti

45 dakika önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in Bursa ziyareti, System.String[]
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Orgeneral Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanlığının yanı sıra Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu ile Karacabey Jandarma İlçe Komutanlığını da ziyaret ederek yetkililerle görüştü.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da Çetin'in ziyaretlerinde hazır bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:53 Kaynak: AA
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