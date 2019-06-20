Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in Bursa ziyareti
45 dakika önce
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:53 Kaynak: AA
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Bursa
İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Orgeneral Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanlığının yanı sıra Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu ile Karacabey
Jandarma İlçe Komutanlığını da ziyaret ederek yetkililerle görüştü.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç
da Çetin'in ziyaretlerinde hazır bulundu.
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