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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu

03.07.2021 10:06
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu, System.String[]

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle bir araya geldi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Çetin, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Vali Tuncay Sonel ile görüşen Çetin, Ordu'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Huzur şehri Ordu, hakikaten ülkemizin medarıiftiharı. Bereketiyle, çalışkan insanlarıyla, güzellikleriyle Ordu'yu seviyoruz. Ordu'yu bu nedenle her gelişimde özlüyorum." ifadesini kullandı

Vali Sonel ise Çetin'in ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Biz de sizleri seviyoruz. Çok kıymetli komutanımız ve kıymetli bir dostumuzsunuz. Allah razı olsun. Sizleri, heyetinizi burada görmek son derece mutlu etti bizleri. İyi ki varsınız. Sizlerin nezdinde tüm Jandarma teşkilatımıza, kahramanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Orgeneral Çetin, Karacaömer Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zeki İnan'ın ailesini de ziyaret etti. Şehidin annesi Fatma ile babası Hilmi İnan'a başsağlığı dileyen Çetin, aile fertleriyle ile bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesini ziyaretinde ise Çetin, şehit ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları emrinize amadedir. Bir isteğiniz, bir arzunuz olursa hemen derhal, sayın Valim, bölge komutanım, bizler yerine getirmeye çalışacağız. Sizleri seviyoruz. Allah sizleri var etsin."

"Onlar sayesinde nefes alıyoruz"

Çetin, aziz şehitler sayesinde, yüce Türk milletinin şanlı bayrağının göklerde dalgalandığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Şanlı bayrağımız için hepimizin canı, kanı bu ülke için, bu millet için, bu devlet için helal olsun, armağan olsun, feda olsun. Bizim de canımız, kanımız kahraman şehitlerimizin yolunda yüce milletimizin ebediyete kadar yaşaması, şanlı bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için şu al bayrağa helal olsun. Onlar sayesinde nefes alıyoruz, onlar sayesinde ayaktayız. Allah sizleri var etsin. Allah hepimizi, milletimizi şehitlerimizin karşısında mahcup etmesin, sizlere karşı Allah bizleri mahcup etmesin."

İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret Çetin, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir'den faaliyetler hakkında brifing aldı.

Ziyaretlerde Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu ve Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir de yer aldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu

Arif Çetin, Jandarma, Şehit, Ordu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Toplum Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ordu'da şehit aileleriyle buluştu - Son Dakika


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