Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Van'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Van'da

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bölgedeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Van'da, Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Van'da, System.String[]
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bölgedeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Van'da, Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Sabah saatlerinde uçakla Van'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici tarafından karşılandı. İlk olarak Asayiş Kolordu Komutanlığına geçen ve burada bir süre Tümgeneral İlbaş ile görüşen Orgeneral Çetin, ardından beraberindeki komutanlarla birlikte Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Vali Bilmez tarafından valilik binası önünde karşılanan Orgeneral Çetin, Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Bilmez'in makamına geçti. Burada bir süre sohbet eden Vali Bilmez ve Orgeneral Çetin'in, ziyaret anısına karşılıklı hediye sunumu oldu. Orgeneral Çetin, valilik ziyaretinin ardından İl Jandarma Komutanlığına geçti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:03 Kaynak: İHA

Emin Bilmez, Arif Çetin, Van, Jandarma, Güncel
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