Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Kastamonu Valiliğine Ziyaret
40 dakika önce
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.
Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Kastamonu
Valisi Yaşar Karadeniz
'i makamında ziyaret etti.
Valilik ziyaretinde Orgeneral Çetin'e, Bilecik
2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut
, Vali Yardımcısı Ahmet Ertürk
, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek eşlik etti.
Valilik girişinde "Şeref Defteri"ni imzalayan Çetin, Vali Karadeniz ile bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Karadeniz, Çetin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:35 Kaynak: AA
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