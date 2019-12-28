Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele, kahraman ordumuz, polisimiz ve hepsinden önemlisi yüce milletimizin desteği ve hayır dualarıyla devam edecektir.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu Açıklaması, System.String[]

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele, kahraman ordumuz, polisimiz ve hepsinden önemlisi yüce milletimizin desteği ve hayır dualarıyla devam edecektir." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Orgeneral Çetin, valiliği ziyaret ederek Vali Enver Ünlü ve Garnizon Komutanı Albay Yılmaz Doğan ile görüştü.

Arif Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de terörün sona ereceğini ve kalıcı huzurun sağlanacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele, kahraman ordumuz, polisimiz ve hepsinden önemlisi yüce milletimizin desteği ve hayır dualarıyla devam edecektir." dedi.

Terörle mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayan Orgeneral Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda topyekun terörle mücadeleye devam ettiklerini dile getirdi.

"İlimizle ilgili, hudutla ilgili önemli konuları istişare edeceğiz"

Iğdır Valisi Enver Ünlü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun bölgeye çok önem verdiğini anlattı.

Kentin huzuru, güveni ve kalkınması için çalıştıklarını söyleyen Ünlü, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde inşallah Sayın Paşamızın da buyurdukları gibi bölgemizde huzur, güven ortamı tamamen tesis edilinceye ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar arkadaşlarımızla birlikte Iğdır'ı huzur ve güven şehri yapma konusunda çalışacağız. İlimizle ilgili, hudutla ilgili önemli konuları istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Ünlü, Orgeneral Çetin'e Karabağ kilimi, Çetin de Ünlü'ye asker biblosu takdim etti.

Ziyarette Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan da hazır bulundu.

Arif Çetin, Jandarma, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:50 Kaynak: AA
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