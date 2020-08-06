Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den koronavirüs denetimleri açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Milletimizin Kovid-19 ile mücadelede normalleşmeye ulaşması için herkesin bu konuda bize destek verdiğini, kendisini koruduğunu, sosyal mesafeye, maskeye çok dikkat ettiğini, temas ve hijyen durumlarına çok hassasiyet gösterdiğini görüyoruz." dedi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirleri denetimi kapsamında, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki Etimesgut Bulvarı'na gelen Çetin, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri yerinde inceledi.

Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 5 aydan bu yana süren denetimlerin en geniş ve en kapsamlısının bugün yapıldığını belirterek, "Kolluk olarak, polis ve jandarma olarak ülkemizin her noktasında bütün gücümüzle bu kontrolleri başlattık. 5 aydan beri sürekli yapıyoruz ama bu biraz daha geniş kapsamlı oldu. En büyük kontrol bu oldu." diye konuştu.

Türkiye genelinde polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarından elde ettikleri tespitlere ilişkin Çetin, şunları söyledi:

"Şu anki tespitlere göre konuşuyorum ve Ankara'daki durumu konuşuyorum, bir defa milletimizin, halkımızın bu konuda bilincinin çok yüksek olduğunu, duyarlılığının çok yüksek olduğunu bu mücadelenin sadece kolluk kuvvetleriyle değil halkımızın topyekun mücadelesiyle olacağını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri, hükümetimizin aldığı tedbirler, bakanlıklarımızın uygulamalarıyla ve en önemlisi halkımızın desteğiyle Kovid-19 ile mücadele Türkiye'de son derece iyi durumdadır hatta dünyada örnek teşkil edecek bir mücadele sergiliyor."

Çetin, otomobillerde ve otobüslerde bulunanların salgınla mücadeledeki hassasiyetlerini denetimler sırasında bir kez daha gördüklerini belirterek, "Bu konuda halkımız gerçekten sahiplenmiş bu işi, çok yüksek bilinç, duyarlılık ve hassasiyetle. Milletimizin Kovid-19 ile mücadelede normalleşmeye ulaşması için herkesin bu konuda bize destek verdiğini, kendisini koruduğunu, sosyal mesafeye ve maskeye çok dikkat ettiğini, temas ve hijyen durumlarına çok hassasiyet gösterdiğini görüyoruz. Ben buradan bütün milletimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Orgeneral Çetin, halk otobüslerine binerek tedbirleri inceledi, otomobillerdeki vatandaşlarla sohbet etti.