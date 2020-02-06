Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine taziye ziyareti

7 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit güvenlik korucularının ailelerine taziyede bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine taziye ziyareti, System.String[]

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit güvenlik korucularının ailelerine taziyede bulundu.

Çetin, Van'ın Çatak ilçesindeki cenaze töreninin ardından Alacayer Mahallesi'ndeki Çermik taziye evine geçti.

Burada şehitlerin yakınlarına taziyelerini ileten Çetin, Türk bayrağı takdim etti. Şehitlerin yakınları da Türk bayrağını öperek Çetin'e teşekkür etti.

Çetin'e ziyaretinde Kaymakam Ekrem Çeçen, Jandarma Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Çatak Belediye Başkanı Abdurahman Şeylan da eşlik etti.

Bahçesaray, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu
Şehit annesinin sözleri yürek yaktı: Sen beyaz karlar altında damat mı oldun annem Van'da çığ altında kalıp şehit olan askerimizin babasından yürek burkan sözler: Soğuk üşütür sanıyorduk, içimizi yaktı Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 02:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den şehit ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]