Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den Vali Erol'a ziyaret
1 saat önce
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yalova Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:19 Kaynak: AA
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Yalova
Valisi Muammer Erol
'u ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Yalova'ya gelen Çetin'in, Vali Erol'u makamında ziyaret ettiği belirtildi.
Valiliğe gelişinde Erol tarafından karşılanan Çetin'in "Şeref Defteri"ni imzaladığı kaydedildi.
Çetin ile Erol'un bir süre görüştüğü bildirildi.
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