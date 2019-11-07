Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da
Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzincan'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da, System.String[]

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzincan'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.


Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel ile Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzincan Valiliği'ne nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyaretin ardından Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yaylabaşı Karakolu'nu ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, burada karakol komutanından yapılan uygulamalar hakkında bilgi alarak, Yaylabaşı Karakolu şeref defterini imzaladı.


Ardından Çağlayan yol kontrol noktasını ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, burada ise görevli polis ekiplerinden güvelik tedbirleri ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi alarak, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak üzere görevi başında olan güvenlik görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Arif Çetin, Erzincan, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:44 Kaynak: İHA
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