Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'in Kırıkkale ziyareti - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesine ziyarette bulundu.

Valilik önünde Tekbıyıkoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Burada bir süre görüşen Çetin ve Tekbıyıkoğlu, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesine geçti.

Dernek Başkanı Rıfat Öcal tarafından karşılanan Çetin, yakından ilgilendiği çocuklara hediyeler verdi.

Çetin, bugün Vali Tekbıyıkoğlu'nun daveti üzerine şehit yakınları, gaziler, askerler ve polisleri görmek ve onlarla iftar yapmak için Kırıkkale'ye geldiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da selamlarını getirdiğini, bu vatan, millet ve devlet için canlarını feda eden aziz şehitleri şükran ve minnetle andığını dile getiren Çetin şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Kahraman gazilerimiz de bizim ulu çınarlarımız, baş tacımız. Onlara da hürmetlerimizi sunuyoruz, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın bu konudaki emir ve talimatları açık ve net. Şehitlerimizin mübarek kutsal emanetleri sizler bizim başımızın tacısınız, birinci önceliğimizsiniz. Her alanda bir ihtiyacınız olursa Valimiz, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve tüm devlet erkanıyla yanınızdayız, emrinize amadeyiz. Şehit yakınları ve gazilerimizin emrine amadeyiz. Allah sizlerden razı olsun. Hepinizin mübarek ramazan ayını kutluyorum, tebrik ediyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah bizleri sizlere karşı utandırmasın, mahcup etmesin."

Çetin, konuşmasının ardından Öcal'a, Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim ve 3 boyutlu jandarma özel harekat personeli heykelini hediye etti.

Bir süre şehit yakınları ve gazilerle görüşen Çetin, ardından basına kapalı gerçekleştirilen iftar programında İl Jandarma Komutanlığında askerlerle bir araya geldi.