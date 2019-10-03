Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'in ismi caddeye verildi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in ismi Kırıkkale Belediyesi tarafından bir caddeye verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekim ayı meclis toplantısının Belediye Başkan Mehmet Saygılı'nın başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Belediye başkanı yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ve komisyon raporlarının okunduğu dile getirildi.

Toplantıda, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in isminin Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir caddeye, Kırıkkaleli şehitlerin isimlerinin de bazı cadde ve sokaklara verilmesi kararı alındığı ifade edildi.