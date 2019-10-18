Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kırıkkale'de
Son Dakika Genel Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kırıkkale'de

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kırıkkale'de

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kırıkkale'deKIRIKKALE - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kırıkkale'de

KIRIKKALE - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çetin, "Bu topraklar içerisinde kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız ile her şeyden önemli yüce milletimizin hayır duaları, içeride yani yurt içinde emniyet ve asayişi sağlıyoruz" dedi.

Kırıkkale Valiliğini ziyaret eden Orgeneral Çetin'i Vali Yunus Sezer, vali yardımcıları, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses karşıladı.

Jandarma Genel Komutanlığı olarak Barış Pınarı Harekatı süreci hakkında yorum yapmanın doğru olmadığını ifade eden Çetin, "Biz Türkiye'mizin bu topraklar içerisinde kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız ile her şeyden önemli yüce milletimizin hayır duaları, içeride yani yurt içinde emniyet ve asayişi sağlıyoruz. Bu bahsettiğiniz konu yurt dışı olduğu için tamamen Milli Savunma Bakanlığımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve sorumluluk alanı, benim bu konuda bir yorum yapmam doğru ve uygun olmaz. Hükumetimizin, devletimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın, devlet büyüklerimizin emir ve direktifleri hususunda yürüyen bir konu" dedi.

Kırıkkale'ye yeni kurulacak Jandarma Eğitim Birliği Projesi hakkında da bilgi veren Çetin, "Bizim o konuda çalışmalarımız devam ediyor. bazı proje çalışmalarımız var. Tesis ve depolar ile ilgili çalışmalarımız var. O konuda devletimizin imkanları çerçevesinde planlamalarımız devam ediyor, problem yok" şeklinde konuştu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kırıkkale'de

Yunus Sezer, Arif Çetin, Kırıkkale, Jandarma, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaspçıyı kırık ve çürük dişi ele verdi
Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi Suriye'den Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin ilk açıklama: Gizemli Yediği baklavanın parasını vermemek için saçını koparıp tatlının içine koydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:19:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kırıkkale'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]