Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kırıkkale'de şehitliği ziyaret etti - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kurban Bayramı dolayısıyla Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret etti.

Yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak şehitlikte düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Çetin ve beraberindeki Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ile protokol üyeleri, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara hediye verdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çetin, bu mübarek günde ve bayram arifesinde aziz şehitleri ziyaret etmekten mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yüce milletimiz, bayrağımız ve devletimiz için gözünü hiç kırpmadan hayatını feda eden aziz kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlara minnettarız. Kahraman gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Onlar, bu millet ve vatan için hayatlarını ortaya koydular. Biz onlar sayesinde nefes alıyoruz, onlar sayesinde bu bayrak dalgalanıyor. Allah onlardan razı olsun. Yüce milletimizin kahramanlarıdır. Tekrar aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz."

Vali Sezer de Kurban Bayramı'nın her şeyden önce huzur, mutluluk ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

Başta Kovid-19 salgını olmak üzere, tüm belaların bu vesileyle defolması dileğinde bulunan Sezer, "Bugün şehitlikte yine bir tarafımız yarının mutluluğunu ve heyecanını taşıyor, diğer tarafımız ise milletimizin emaneti olan şehitlerimizden ayrı düşmenin burukluğunu yaşıyor." ifadelerini kullandı.