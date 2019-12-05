Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kırklareli Valisi Bilgin'i ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.

Bazı çalışmalar kapsamında kente gelen Organeral Çetin'i, Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Organeral Çetin, ziyarette yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin huzurlu bir şehir olduğunu söyledi.

Vali Bilgin'in sevk ve idaresindeki kurumların iş birliği içinde huzurun daha da pekişerek devam etmesinin onur ve gurur verici olduğunu belirten Çetin, Kırklareli'nin de kendisi için ayrı yeri ve önemi olduğunu dile getirdi.

İlk görevini Kırklareli'nde icra ettiğini anlatan Çetin, "Sayın Vali de benim mesai arkadaşım. 1980 yılında staj yaptım 33. Piyade Tümeni'nde. Şimdi 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı olmuş. Orada staja geldiğimden dolayı bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Ama her geçen gün Kırklareli'nde büyük bir gelişme görüyorum. Emek veren herkesi kutluyorum." dedi.

Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Genel Komutanımızın ziyareti bizi onurlandırdı." dedi.

Orgeneral Çetin daha sonra Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan'ı da ziyaret edip, İl Jandarma Komutanlığında denetlemelerde bulundu.