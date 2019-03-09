Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Muş Valiliğini Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Muş Valiliğini Ziyaret Etti

30 dakika önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Muş Valisi İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Muş Valiliğini Ziyaret Etti, System.String[]
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Muş Valisi İlker Gündüzöz'ü makamında ziyaret etti.





Valilik ziyaretinde Çetin'e, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Tugay Komutan Vekili Albay Bülent Sayar, Muş Garnizon Komutanı P. Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş eşlik etti.

Valilik girişinde şeref defterini imzalayan Çetin, Gündüzöz ile bir süre sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gündüzöz, Çetin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:14 Kaynak: AA

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