Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Muş Valiliğini Ziyaret Etti

Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Muş
Valisi İlker Gündüzöz
'ü makamında ziyaret etti.
Valilik ziyaretinde Çetin'e, Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, Van
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan
10. Tugay Komutan Vekili Albay Bülent Sayar
, Muş Garnizon Komutanı P. Albay Atilla Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş
eşlik etti.
Valilik girişinde şeref defterini imzalayan Çetin, Gündüzöz ile bir süre sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Gündüzöz, Çetin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyaret, fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.