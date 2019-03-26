Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ordu'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ordu'da

46 dakika önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Ordu'da, System.String[]
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerde denetim yapmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, ilk olarak Ordu Valiliğini ziyaret etti.

Bina önünde Vali Yavuz tarafından karşılanan Çetin, şeref defterini imzaladı. Orgeneral Çetin, daha sonra Yavuz ile bir süre görüştü.

Yavuz, Orgeneral Çetin'i ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Orgeneral Çetin de Yavuz'a ilgisinden dolayı teşekkür ederek, "Komutanlığımıza bağlı birliklerde denetlemede bulunmak amacıyla bugün Ordu'dayız. Bu kapsamda Sayın Valimize de ziyarette bulunmak istedik. Kabulünden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyarette, Orgeneral Çetin'e, Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ve Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer eşlik etti.

Çetin, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne de ziyaret gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:27 Kaynak: AA

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