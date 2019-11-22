Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat Valisi Balcı'yı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat Valisi Balcı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat Valisi Balcı'yı ziyaret etti

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat Valisi Balcı'yı ziyaret etti, System.String[]

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin'i makamında ağırlayan Vali Balcı, Çetin'e, 2023 Tokat İşletim Sistemi ve projeleri ile ilgili bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balcı, Orgeneral Arif Çetin ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ozan Balcı Orgeneral Arif Çetin'e Tokat'ın el sanatı eserlerinden bakır ibrik, Orgeneral Arif Çetin de Vali Balcı'ya asker figürlü biblo takdim etti.

Ziyarette, valilik birimlerinden hizmet alanlarla da yakından ilgilenerek sohbet eden Orgeneral Çetin, vatandaşlarla ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da hazır bulundu.

Arif Çetin, Jandarma, Tokat, Balcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat
Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:55:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat Valisi Balcı'yı ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]