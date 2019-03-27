Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Trabzon'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Trabzon'da

54 dakika önce

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Trabzon'da, System.String[]
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerde denetim yapmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, valiliğe gelişinde Vali Ustaoğlu tarafından karşılandı. Şeref Defteri'ni imzalayan Arif Çetin, daha sonra makamında İsmail Ustaoğlu ile bir süre görüştü.

Ustaoğlu, Orgeneral Çetin'i ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Orgeneral Çetin de Vali Ustaoğlu'na ilgisinden dolayı teşekkür ederek, Trabzon'daki birliklerde denetlemelerde bulunacaklarını belirtti.

Ziyareti sırasında Çetin'e, Jandarma Genel Komutanlığı Muharebe Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Albay Ali Münir Gümüşbaykal, 17'nci Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Ahmet Burak Yürüten eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:50 Kaynak: AA

Arif Çetin, Trabzon, Jandarma, Güncel
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