Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, uzman erbaşların mezuniyet törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri, İçişleri Bakanı'nın talimatlarıyla, yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele 'kesintisiz operasyon' mantığıyla devam edecektir." dedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen asayiş kursuna katılan 2 bin 237 uzman erbaş mezun oldu.

Komutanlıkta düzenlenen 30'uncu Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kursu Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Orgeneral Çetin, törende yaptığı konuşmada, kursu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi ve görevlerini hatırlatarak, öğütlerde bulundu.

Jandarma teşkilatının çalışmalarından bahsederek her zaman halkın yanında olduklarını belirten Çetin, görevlerini eksiksiz yerine getirme gayretinde olduklarını ifade etti.

Her türlü şer unsurlarına karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Arif Çetin, mücadelelerinin, başta dağlardaki PKK'lı teröristler olmak üzere bütün teröristlere karşı ülkenin her karış toprağında devam edeceğini kaydetti.

"Terörü ülkemizin gündeminden tamamen kaldırmaya kararlıyız"

Çetin, ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlara bugüne kadar aman vermediklerini, bu alçaklara bundan sonra da aman vermeyeceklerinin altını çizerek, "Kıran operasyonları ile başlayan ve şu anda Kapan Operasyonu ile devam eden mücadelemizde 144 terörist etkisiz hale getirilerek, çok sayıda mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, silah, mühimmat, gıda ve yasal malzeme ele geçirilmiştir. İcra edilen başarılı operasyonlar sonucunda aralarında üst düzey sorumluların da bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek, imkan, hareket ve eylem kabiliyetleri önemli ölçüde sınırlandırılmıştır." diye konuştu.

Yurt içinde devam eden terörle mücadele çalışmalarına değinen Orgeneral Çetin, "Terörü ülkemizin gündeminden tamamen kaldırmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifleri, İçişleri Bakanı'nın talimatlarıyla, yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele 'kesintisiz operasyon' mantığıyla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra kursu birincilikle bitiren uzman erbaş Emre Naz'ın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Jandarma Marşı söylendi.

Kursa katılan uzman erbaşların hazırladığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin gösterileri sergilendi ve ardından tören geçişi yapıldı.



Kursta başarılı olan uzman erbaşlara Orgeneral Arif Çetin, Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök tarafından belgeleri verildi.

Orgeneral Çetin, tören sonunda uzman erbaş ve aileleriyle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.



Törene, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, gaziler ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.