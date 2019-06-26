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Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
Savunmasını yapan sanık Abdürrahman Özdemir, gözaltına alındıktan sonra polisin kendisine işlemediği suçları zorla kabul ettirdiğini öne sürdü, tehdit ve işkenceye maruz kaldığını iddia etti.
Nezarethanede baskı altında kaldığı için bazı suçlamaları kabul ettiği iddiasında bulunan Özdemir, kendisine isnat edilen tüm suçları reddetti.
Sanık Abdülkadir Baytak ise bazı tanıkların kendisine iftira attığını öne sürerek, suç isnat eden tanıklarla yüzleşmek istediğini belirtti.
Aleyhinde suç isnat eden tanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu ileri süren Baytak, "Tanık A.C. huzurda verdiği ifadede beni ateş ederken görmediğini, polis zoruyla aleyhimde ifade verdiğini belirtti." dedi.
Sanıklardan Metin Miray da hakkında bulunan "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarını kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Miray'ın özel gerekçeler ileri sürerek yaptığı tahliye talebini reddetti.
Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:43 Kaynak: AA
Jandarma, Güncel
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