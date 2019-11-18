Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savunmalar alınmaya devam ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan eski astsubay Birkan Karakurt, 15 Temmuz'da Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli olduğunu, amiri konumundaki eski binbaşı Erdal Karlıdağ'ın tatbikat yapılacağını söyleyerek kendisini buraya çağırdığını belirtti.

Akşam saatlerinde gittiği İl Jandarma Komutanlığından minibüs ile Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki yerleşkesine götürüldüklerini ifade eden Karakurt, buraya gideceklerinden habersiz olduğunu ileri sürdü.

Jandarma kışlasına girişten sonra terör saldırısı olacağının konuşulduğunu ve toplu halde beklememelerinin söylendiğini aktaran Karakurt, kışla dışında da zırhlı araçların bulunduğunu anlattı.

"Tam bir kaos ortamının hakim olduğunu" ve zırhlı araçlardan ateş edildiğini belirten Karakurt, ilerleyen dakikalarda da helikopterden bölgeye ateş edildiğini kaydetti.

Kendisinin hiçbir şekilde silah kullanmadığını, kışla içindeki ağaçlık alanda beklediğini savunan Karakurt, nizamiye dışında yaralanmış 2 vatandaşa yardım ederek ambulansa bindirdiğini öne sürdü.

Olaylar sırasında görüştüğü askerlerin yardım ettiği vatandaşların da darbe girişimi olduğundan kendisine bahsetmediğini, darbe girişimini 16 Temmuz 04.30'dan sonra öğrendiğini iddia eden Karakurt, darbeden habersiz olduğunu ve darbeye yardım düşüncesiyle hareket etmediğini beyan etti.

"FETÖ üyeliği" suçlamasını da kabul etmeyen Karakurt, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.