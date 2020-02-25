Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savunmalar tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savunmalar tamamlandı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savunmalar tamamlandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davada sona gelindi.

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savunmalar tamamlandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davada sona gelindi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, ilk duruşması 6 Kasım 2017'de görülen davada, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmaları tamamlandı.

Davanın 13 Nisan'da görülecek duruşmasında, sanıkların son sözlerinin alınması bekleniyor.

TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak yaraladığı, koruması Hasan Gül'ü ise şehit ettiği iddiasıyla eski albay Erkan Öktem'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan 1'er, 9 kişinin şehit edilmesine ilişkin de 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı
CHP'li Salıcı, CNN Türk muhabirinin sorusuna kızdı: Erdoğan'a sorabiliyor musun? Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadı

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 18:57:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savunmalar tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]