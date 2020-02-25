Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında savunmalar tamamlandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davada sona gelindi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, ilk duruşması 6 Kasım 2017'de görülen davada, sanık ve avukatların esas hakkındaki savunmaları tamamlandı.

Davanın 13 Nisan'da görülecek duruşmasında, sanıkların son sözlerinin alınması bekleniyor.

TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak yaraladığı, koruması Hasan Gül'ü ise şehit ettiği iddiasıyla eski albay Erkan Öktem'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan 1'er, 9 kişinin şehit edilmesine ilişkin de 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.