Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında sanık savunmalarına devam edildi
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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında sanık savunmalarına devam edildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında sanık savunmalarına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için eski astsubaylar İsmail Hakkı Avuç ve İrfan Öztürk'e söz verildi.

İddianameye karşı yaptığı ilk savunmasını kabul ettiğini belirten Avuç, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendiğini ancak bu suçlamayı gerektirecek somut bilgilerin dava dosyasında bulunmadığını iddia etti.

Olay tarihinde ablasıyla Altınpark'a gittiğini, bu esnada kendisini arayan amirinin karargaha gelmesini emrettiği aktaran Avuç, bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığına gitmek zorunda kaldığını savundu.

Komutanı Metin Yağcı'nın talimatıyla silah aldığını anlatan Avuç, kimseye ateş etmediğini, yasalara aykırı bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Sabah saatlerinde sığınağa indiğini, burada rütbeli bir askerin polislere ateş etmeleri emri verdiğini aktaran Avuç, "Bu emre çok sinirlendim, polise kesinlikle ateş etmeyeceğini söyledim ve ateş etmedim." şeklinde savunma yaptı.

Sanık İrfan Öztürk de emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, yasa dışı bir eylemde bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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