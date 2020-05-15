Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 3 sanığa tahliye - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin 2016'daki darbe girişimi sırasında, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanığın yargılandığı davada 3 sanık, tahliye edildi.
Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutukluluk incelemesi kapsamında, sanık ve avukatlarının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tahliyeye yönelik talepleri alındı. Tahliye taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski kursiyer teğmen Mehmet Deniz ile eski astsubaylar İsmail Hakkı Avuç ve Bünyamin Tekin'i adli kontrol hükümleri uygulayarak, tahliye etti. Diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.