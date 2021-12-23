Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 245 sanık hakkında verilen hüküm onandı - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin 245 sanık hakkında verilen hüküm, Ankara Bölge Adliyesi (İstinaf) tarafından hukuka uygun bulundu.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın karar duruşması 26 Haziran 2020'de görüldü. Mahkeme, darbe girişimi gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden eski albay Erkan Öktem'e 10 kez ağırlaştırılmış, karargahtaki darbe faaliyetlerini organize etmekle suçlanan ve darbe karşıtı personeli rehin alarak bir salonda toplanmasını sağlayan 14 sanığa da 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu sanıklardan bazılarına da 'öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından değişen yıllarda hapis cezaları verildi.

71 SANIĞA 1'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETAralarında Turgut Aslan ve korumasının ağzının bantlanması emrini veren eski yüzbaşı Ramazan Karabulut ile olaylar sırasında, "Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan uzun adam televizyonda konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi; ama sorun yok, her şey kontrol altında; ama çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok" diyen ve eski albay Erkan Öktem'den aldığı karargah önünde toplanan halka ateş açma emrini uygulatmakla suçlanan eski üsteğmen Metin Yağcı'nın da bulunduğu 71 sanık, 1'er kez ağırlaştırılmış, 35 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.17 SANIĞA 'DARBEYE YARDIM'DAN CEZASanıklardan 17'sine 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan ceza veren mahkeme, 23 sanığı ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırdı. Yargılama aşamasında yaşamını yitiren 2 sanık hakkında düşme kararı, çoğu er 45 sanık hakkında tüm suçlardan beraat, 26 sanık hakkında haklarında karar verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, firari 11 sanığın da dosyasının ayrılmasına hükmetti.İSTİNAF HÜKMÜ HUKUKA UYGUN BULDU Mahkemenin kararın gerekçesini açıklamasının ardından, bir kısım müşteki avukatı, bazı sanıklar yönünden verilen cezalara, sanıklardan bir kısmı hakkında beraat verilmesine, bazı sanıklar yönünde uygulanan adli kontrol hükümleri ile tahliye işlemlerine; sanık ve avukatları ise verilen cezalara itiraz ederek kararı istinaf etti. İtiraz üzerine dosyası inceleyen Ankara Bölge Adliye 19'uncu Ceza Dairesi , hükmü hukuka uygun buldu. Verilen hükümlerden bazılarını düzelterek tüm istinaf başvurularını reddeden Ceza Dairesi kararında, "Dosya içerisinde bulunan deliller bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanıklara yüklenen suçların işlendiğine yönelik ispat araçlarının yeterli olduğu, ilk derece mahkemesinin değerlendirme, kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşılması nedeniyle istinaf başvurularının esastan reddine" ifadeleri yer aldı.

Ceza dairesi, verilen beraat kararlarını da hukuku uygun bularak, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar yönünden de bu uygulamanın devamına hükmederek, kararın Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi nezdinde temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.