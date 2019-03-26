Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı Darbe Girişimi Davası Kapsamında Keşif

Jandarma Genel Komutanlığı Darbe Girişimi Davası Kapsamında Keşif

30 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı dava kapsamında Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karargahta keşif yaptı.

Jandarma Genel Komutanlığı Darbe Girişimi Davası Kapsamında Keşif, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı dava kapsamında Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti karargahta keşif yaptı.

Komutanlığın Beştepe karargahındaki keşif sırasında Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal ve üye hakimler Murat Yenikomşuoğulları ve Ömer Faruk Kar ile Cumhuriyet Savcısının yanı sıra davanın bazı müdahilleri ve taraf avukatları hazır bulundu.

Keşif sırasında tespitler tutanak altına alındı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahındaki eylemlere ilişkin 245 sanık yargılanıyor.

İddianamede sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "sağlık görevlisinin suçu haber vermemesi" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:47 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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