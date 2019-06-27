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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
Savunmasını yapan sanık Erkan Demir, ankesörlü telefon kullandığına dair iddiaları kabul etmeyerek isnat edilen kayıtların asılsız olduğunu öne sürdü.
FETÖ/PDY'ye üye olmadığını ileri süren Demir, 15 Temmuz gecesi vatanı koruma hissiyle hareket ettiğini, yaptığı tüm eylemlerin normal karşılanması gerektiğini savundu.
Suçsuz olduğunu öne süren Demir, "İfademi doğrulayan ve lehime olan birçok husus bulunuyor. Beni suçlayan ve asılsız olan delillerin dosyamdan çıkarılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.
Demir, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulundu.
Diğer sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya 1 Temmuz'da devam edilmek üzere ara verdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:20 Kaynak: AA
Jandarma, Güncel
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