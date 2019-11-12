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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, olay tarihinde darbecilerce alıkonulan askerlerin başında silahla bekleyen eski astsubay Abdülkadir Baytak, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

İsnat edilen suçlamaları kabul etmeyen Baytak, hakkındaki iddiaların somut bilgilere dayanmadığını öne sürdü.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, rütbesi gereği verilen emirleri sorgulama konumunda olmadığını ifade eden Baytak, karargahın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin delil olamayacağını savundu.

Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Baytak, beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Abdullah Elma'nın da esasa ilişkin savunmasını alan mahkemeye, duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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