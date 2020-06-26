Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası sanıklarına ceza yağdı - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak, ağır yaralayan ve koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden eski albay Erkan Öktem'e 10 kez, 14 sanığa 9'ar kez, 71 sanığa 1'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 35 sanığa da ömür boyu hapis cezası verildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın karar duruşmasında; 'Anayasal düzeni ihlal', 'kasten öldürmek', 'öldürmeye teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım', 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar, bir kısım müşteki ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, daha önce son sözlerini almadığı tutuksuz sanıklardan son sözlerini dinledikten sonra kararını açıkladı.

ASLAN'I VURAN ALBAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Darbe girişimi gecesi dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı başından vurarak, ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden eski Albay Erkan Öktem'e, 10 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. 'Karargahtaki darbe faaliyetlerini organize etmek'le suçlanan ve darbe karşıtı personeli rehin alarak bir salonda toplanmasını sağlayan eski kurmay yarbay Yusuf Köz ile diğer sanıklar Ahmet Özcan , Bülent Ak, Cemal İyigün, Erdal Karlıdağ, Erdoğan Çiçek, Hakan Güler, Halil İbrahim Yıldırım , Muharrem Demirkale, Özkan Yılmaz Süleyman Karaca , Şükrü Demirtürk, Tuncay Koçak , Yasin Kayabaşı 'na 9'ar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Bu sanıklardan bazılarına da 'öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından değişen yıllarda hapis cezaları da verildi.

71 SANIĞA 1'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Aralarında Turgut Aslan ve korumasının ağzına bant takılması emrini veren eski yüzbaşı Ramazan Karabulut ile olaylar sırasında, 'Polislerin zırhlı aracını helikopter biçti, eski başkan uzun adam televizyonda konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi; ama sorun yok, her şey kontrol altında; ama çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok' diyerek karargah önünde toplanan halka ateş açma emrini vermek ile suçlanan eski üsteğmen Metin Yağcı'nın da bulunduğu 71 sanık, 1'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 35 sanık da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

17 SANIĞA 'DARBEYE YARDIM'DAN CEZA

Mahkeme heyeti, sanıklardan 17'sine 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan ceza verdi. Sanıklar Osman Tosun , Salim Battaş, Sungur Poroy, Tuğrul Satun, Mustafa Kemal Yaraş ve Uğur Özarslan 15'er yıl, sanıklar Ahmet Evren Saka, Bora Polat, İbrahim Güler , İsmail Hakkı Avuç, Mehmet Deniz Mehmet Kürşat Yaman, Metin Sönmez, Ramazan Karlıer, Sadık Elçik, Tamer Yurt ve Serhat Savcı 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklardan tutuksuz yargılanan 2'si hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

23 SANIK 'ÖRGÜT ÜYELİĞİ'NDEN CEZALANDIRILDI

23 sanığa ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan değişen yıllarda hapis cezası veren mahkeme heyeti, yargılama aşamasında yaşamını yitiren 2 sanık hakkında düşme kararı, çoğu er 45 sanık hakkında tüm suçlardan beraat, 26 sanık hakkında 'haklarında karar verilmesine yer olmadığı'na karar verdi. Mahkeme heyeti, firari 11 sanığın da dosyasının ayrılmasına hükmetti.