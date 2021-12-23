Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası, istinaf mahkemesinden geçti - Son Dakika

İstinaf mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 245 sanığın yargılandığı davada verilen kararların, hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Haziran 2020'de karara bağlanan dosya üzerindeki istinaf incelemesini tamamladı.

Ceza dairesi inceleme sonucunda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin bir isabetsizliğin bulunmadığını ve kararın hukuka uygun olduğunu belirtti.

Kararda, verilen beraat kararlarının hukuka uygun bulunduğu, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar yönünden de bu uygulamanın sürdürülmesine hükmedildiği kaydedildi.

Kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 245 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs", "askeri komutanlıkların gasbı", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma", "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "sağlık görevlisinin suçu haber vermemesi" suçlarından iddianame düzenledi.

Sanıklar arasında eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin Özel Kalem Müdürü jandarma Kurmay Albay Erkan Ökten ve komutanlık personeli subayların sözde "imamı" olduğu belirtilen firari Muhterem Çöl de yer aldı.

İddianamede, Jandarma Genel Komutanlığının karargahı ve çevresindeki olaylarda hayatını kaybeden Emin Güner, Erkan Er, Hasan Gülhan, Medet Ekizceli, Ömer Can Açıkgöz, Rüstem Resul Perçin, Sedat Kaplan, Sümer Deniz, Tevhit Akkan ve Ümit Çoban'ın "maktul" olarak yer aldığı davada, darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya ile Emniyet Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğinin de arasında olduğu çok sayıda "müşteki" yer aldı.

İlk duruşması 6 Kasım 2017'de görülen dava, 26 Haziran 2020'de karar bağlandı.

Aralarında dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski Albay Erkan Öktem'in de bulunduğu 86 sanık, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Hakkında takdiri indirim yapılan 35 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.

Diğer sanıklar ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" ve "Silahlı terör örgütüne üyelik" suçlarından cezalandırıldı.