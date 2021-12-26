Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da yürüttükleri operasyonun hava görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Film sahnesi değil, hayatın ta kendisi. Jandarma Havacılarımız ile Jandarma Komandolarımız tarafından Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyondan görüntüler" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR