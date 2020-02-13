Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında ele geçirilenlere ilişkin bilgileri ve operasyona ait görüntüleri paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında ele geçirilenlere ilişkin bilgileri ve operasyona ait görüntüleri paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında ele geçilenlere ilişkin bilgileri paylaştı. Paylaşımda, "Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca, Kapan-6 Zori Operasyonu kapsamında 830 kg esrar maddesi, 1 hassas terazi, 4 av tüfeği, 1 silah üstü dürbün ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca paylaşımda, operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.

(İHA)

Jandarma Genel Komutanlığı 'Kapan-6 Zori Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı

Jandarma, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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