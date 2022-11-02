Jandarma, Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açığı kapattığını iddia eden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Jandarma, Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açığı kapattığını iddia eden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

02.11.2022 20:01

Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuyla ilgili sözleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun devletin askeri ve emniyet teşkilatının alenen aşağıladığı belirtilerek, bu suçtan dava açılması talep edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuyla ilgili iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu için Jandarma Genel Komutanlığı harekete geçti.

JANDARMADAN SUÇ DUYURUSU

Jandarma Genel Komutanlığı söz konusu iddialar nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalar yaptığı belirtildi.

"ASKER VE POLİSİ ALENEN AŞAĞILADI"

Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istenildiği ifade edildi. Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunun 301'inci maddesinde yer alan 'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçunu işlediği savunuldu. CHP lideri hakkında bu suçtan dava açılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçmiş, Türkiye'nin uyuşturucu parası ile cari açığı kapattığını iddia etmiş, ülkede metamfetamin salgını olduğunu ileri sürmüştü. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gündeme getirdiği iddialara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere hükümete kanadından peş peşe sert tepkiler gelmişti. Jandarmanın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü de Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Kaynak: DHA
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