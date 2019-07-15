Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz şehitlerini Ulus'ta verdiği konserle andı
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Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz şehitlerini Ulus'ta verdiği konserle andı

8 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığınca, 15 Temmuz şehitleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üçüncü yılında Ulus'ta düzenlenen mehteran konseriyle anıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz şehitlerini Ulus'ta verdiği konserle andı, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığınca, 15 Temmuz şehitleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üçüncü yılında Ulus'ta düzenlenen mehteran konseriyle anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde, 15 Temmuz şehitleri seçkin eserlerini seslendirdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe katılanların duygulandığı görüldü.
Jandarma, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:08 Kaynak: AA
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