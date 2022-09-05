Jandarma Genel Komutanlığı: 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanlığı: 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı

05.09.2022 01:06
Jandarma Genel Komutanlığı: 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı

JANDARMA GENEL Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 26 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandığı bildirildi.

JANDARMA GENEL Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 26 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülkemiz genelinde jandarma sorumluluk alanında düzensiz göçle mücadeleye yönelik 26 Ağustos-01 Eylül 2022 tarihleri arasında 449 göçmen kaçakçılık olayına müdahale edildi. 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı" denildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanlığı: 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı: 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı - Son Dakika
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