Jandarma Genel Komutanlığı: 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülkemiz genelinde jandarma sorumluluk alanında düzensiz göçle mücadeleye yönelik 26 Ağustos-01 Eylül 2022 tarihleri arasında 449 göçmen kaçakçılık olayına müdahale edildi. 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandı" denildi.

JANDARMA GENEL Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 26 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında 2 bin 234 düzensiz göçmen ve 83 organizatör yakalandığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Eylül, Güncel, Son Dakika

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