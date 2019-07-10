Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:50 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK
yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için gece saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı.
(İHA)
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