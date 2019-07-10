Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
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Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu, System.String[]
İstanbul, Jandarma, Güncel
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için gece saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:50 Kaynak: İHA
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