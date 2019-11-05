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Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

8 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 8'i muvazzaf 17 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 8'i muvazzaf 17 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında FETÖ'nün, örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 4'ü emekli, 3'ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2'si ihraç ve 8'i halen astsubay olarak görev yapan toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilenlerden 4'ünün Ankara İl Jandarma Komutanlığında aktif olarak görev yapan astsubay rütbesindeki şüpheliler oldukları kaydedildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 5 ilde düzenlediği operasyonlarda şüphelilerden 12'sini gözaltına aldığı öğrenildi.

Başsavcı, Jandarma, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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