Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı

19 dakika önce

ANKARA'da, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 18 astsubay olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'da, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 18 astsubay olmak üzere 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'sinin aktif görevde olduğu belirtildi.

Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde daha önce gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlanan  askerlerin ifade ve teşhisleri ile 17'si aktif görevde 20 askerin FETÖ terör örgütü ile irtibatları belirlendi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 18 astsubay olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin 17'si aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır" denildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:22 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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