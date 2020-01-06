Son Dakika › Güncel › Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı - Son Dakika
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı
6 saat önce
ANKARA'da Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 1'i aktif görevde 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:01 Kaynak: DHA
ANKARA'da Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 1'i aktif görevde 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, 1'i aktif görevde Jandarma Üsteğmen olmak üzere toplam 5 kişi hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verilmiştir" denildi.
ANKARA,
Son Dakika Silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş ekranlara geri döndü Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım