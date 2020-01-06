Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 5 gözaltı kararı - Son Dakika

ANKARA'da Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 1'i aktif görevde 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, 1'i aktif görevde Jandarma Üsteğmen olmak üzere toplam 5 kişi hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

ANKARA,