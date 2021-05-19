Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 19 Mayıs için özel paylaşım - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 19 Mayıs için özel paylaşım

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayımladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak 19 Mayıs'ı kutladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerine yer verilerek "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadesi kullanıldı.