Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan babalar günü mesajı
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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan babalar günü mesajı

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, Babalar Günü münasebetiyle sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan babalar günü mesajı, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığı, Babalar Günü münasebetiyle sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.

Yayınlanan videoda, "Çocuklarının gözünde Süper Kahraman olmayı başarabilen tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" mesajı verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:29 Kaynak: İHA
Babalar Günü, Güncel
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