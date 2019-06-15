Jandarma Genel Komutanlığı'ndan babalar günü mesajı
1 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığı, Babalar Günü münasebetiyle sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:29 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığı, Babalar Günü
münasebetiyle sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı.
Yayınlanan videoda, "Çocuklarının gözünde Süper Kahraman olmayı başarabilen tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun" mesajı verildi. - ANKARA
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