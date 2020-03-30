Jandarma Genel Komutanlığı'ndan duygulandıran yardım - Son Dakika

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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan duygulandıran yardım
26 dakika önce
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan duygulandıran yardım KOVİD-19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası, Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran bir yardım geldi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan duygulandıran yardım
ERZURUM - KOVİD-19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası, Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran bir yardım geldi.
KOVİD-19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası, Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran bir yardım geldi. Erzurum Pazaryolu'nda çiftçilik yapan ve yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan bir kişinin isteğini yerine getirdi. "Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz" diyen Jandarma Genel Komutanlığı, yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan amcanın isteğini kırmadı ve tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdik.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:03 Kaynak: İHA
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