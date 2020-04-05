Jandarma Genel Komutanlığı'ndan korona virüs riskine karşı 14 kuralı videosu - Son Dakika

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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan korona virüs riskine karşı 14 kuralı videosu
6 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan korona virüs riskine karşı 14 kuralı videosu Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile Korona virüs (Covid-19) riskine karşı uyulması gereken 14 kuralı anlattı.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan korona virüs riskine karşı 14 kuralı videosu
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile Korona virüs (Covid-19) riskine karşı uyulması gereken 14 kuralı anlattı.
Türkiye'nin de bütün dünyada olduğu gibi Korona virüs ile mücadele ettiğine dikkat çekilen videoda, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 kural anlatıldı. Tedbirlere uyarak, virüsün yayılmasına da engel olunacağının önemi anlatılan videoda, Korona virüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığı mesajı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:18 Kaynak: İHA
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