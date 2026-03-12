Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Jandarma Genel Komutanlığı\'nın paylaşımı şaşırttı
12.03.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan ve ''Görselin tamamını görmek için dokunun'' notunun yer aldığı paylaşım dikkat çekerken, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı gönderiyi alıntılayarak ''Vatanın huzur ve güvenliği için daima görev başında'' ifadelerini kullandı.

Bölgemizdeki savaşın şiddet her geçen gün artarken Jandarma Genel Komutanlığı'ndan hesabından "Görselin tamamını görmek için dokunun" notuyla ilginç bir paylaşım yapıldı.

YİĞİTBAŞI GÖNDERİYİ ALINTILADI

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Kübra Güran Yiğitbaşı ise bu paylaşımı alıntılayarak "Vatanın huzur ve güvenliği için daima görev başında" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşımlar;

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Sosyal Medya, Güvenlik, Jandarma, Güncel, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    liyakatsız 21 20 Yanıtla
    Selma Çınar Selma Çınar:
    Sen kimsin 12 9
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    vatandaş sen kimsin ? 0 0
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Ne boş işler peşindesiniz, devletin güçlü kurumlarını dahi siyasete alet ediyorsunuz 9 4 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bu ‘atanmış’ profiller yine iş başında :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kızdıracak tahmin Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tur şansı için yüzde verdi Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
TürkAkım ve Mavi Akım’a iki haftada 12 saldırı TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı
İstanbul’da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Süper Lig’de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor 32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor
Barışmak istediği esi kız arkadaşını öldüren sanık: Kötü sözler söyleyince kendimi kaybetti Barışmak istediği esi kız arkadaşını öldüren sanık: Kötü sözler söyleyince kendimi kaybetti

16:05
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap
Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:20:09. #7.12#
SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.