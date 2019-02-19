Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

5 dakika önce

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu, System.String[]
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile örgütle irtibatları belirlenen 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.

Şüphelilerin tamamının muvazzaf olduğuna yer verilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:17 Kaynak: AA

Ankara, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri Müge Anlı'ya Konu Olan Sır Cinayette Kanlı Eşarp Detayı!

Cinsel Saldırı İddialarıyla İlgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden Açıklama Geldi Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:22:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]