Son Dakika Haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu

36 dakika önce

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubaya yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı sayısı 51'e çıktı.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeline Fetö Operasyonu, System.String[]
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan Jandarma Genel Komutanlığında görevli 52 muvazzaf astsubaya yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı sayısı 51'e çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ ile irtibatları belirlenen 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Tamamı muvazzaf şüphelilerden 30'u dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bugün düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 51'e yükseldi.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:21 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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